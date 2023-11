Your browser does not support the audio element.

Банановая кожура — неотъемлемая часть фрукта, ценность которой выходит далеко за пределы мусорного ведра. В южных странах она используется для отбеливания зубов, снижая эффект химических компонентов пасты благодаря кальцию в кожуре. Кроме того, она может быть эффективным средством омоложения, разглаживая морщины при массаже.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0)