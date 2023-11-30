Банановая кожура — неотъемлемая часть фрукта, ценность которой выходит далеко за пределы мусорного ведра. В южных странах она используется для отбеливания зубов, снижая эффект химических компонентов пасты благодаря кальцию в кожуре. Кроме того, она может быть эффективным средством омоложения, разглаживая морщины при массаже.
В косметических процедурах кожуру можно применять благодаря фруктовым кислотам, которые не только очищают кожу, но и увлажняют ее.
Отправив банановую кожуру в компост, можно обогатить почву калием и фосфором, поддерживая рост растений. Как подкормка, кусочки кожуры превращаются в ценный источник питательных веществ, улучшая здоровье саженцев. Даже в дальнейшем, когда растения станут взрослыми, ее можно использовать как удобрение, сообщает pnz.ru.
Также банановая кожура может служить вкусной добавкой для кур и кроликов, после высушивания и удаления наклеек.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.