Названа неожиданная польза банановой кожуры: здоровье кожи и зубов

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Банановая кожура — неотъемлемая часть фрукта, ценность которой выходит далеко за пределы мусорного ведра. В южных странах она используется для отбеливания зубов, снижая эффект химических компонентов пасты благодаря кальцию в кожуре. Кроме того, она может быть эффективным средством омоложения, разглаживая морщины при массаже.

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В косметических процедурах кожуру можно применять благодаря фруктовым кислотам, которые не только очищают кожу, но и увлажняют ее.

Отправив банановую кожуру в компост, можно обогатить почву калием и фосфором, поддерживая рост растений. Как подкормка, кусочки кожуры превращаются в ценный источник питательных веществ, улучшая здоровье саженцев. Даже в дальнейшем, когда растения станут взрослыми, ее можно использовать как удобрение, сообщает pnz.ru.

Также банановая кожура может служить вкусной добавкой для кур и кроликов, после высушивания и удаления наклеек.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм.

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