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Уролог Вотяков назвал 4 признака, указывающих на проблему с потенцией

3:17
Здоровье

Считается, что если мужчина молод и чувствует себя здоровым, то проблем в интимной сфере у него быть не может. Однако это утверждение неверно. Даже у молодых и крепких мужчин иногда возникают проблемы с сексуальной жизнью. Однако важно уметь распознавать предупреждающие сигналы организма, чтобы своевременно обратить внимание на развивающуюся проблему.

Уролог Вотяков назвал 4 признака, указывающих на проблему с потенцией
Фото: openverse.org

Ведущий уролог-андролог из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, Евгений Вотяков, рассказывает о том, на какие тревожные сигналы своего организма стоит обратить внимание.

Эректильная дисфункция, или, как её ещё называют, импотенция, может возникнуть как у мужчин в возрасте 40-45 лет, так и у молодых парней, находящихся на пике своей сексуальной активности. Эта проблема имеет множество причин, включая банальные стрессы, неправильный образ жизни и серьёзные, но скрытые заболевания.

Импотенция может иметь органические (связанные с конкретными заболеваниями) или психогенные причины. В первом случае проблемы с эрекцией могут быть вызваны такими заболеваниями, как нарушения функции щитовидной железы, дефицит тестостерона, ожирение, сахарный диабет и недостаточное кровообращение в малом тазу, сообщает doctorpiter.ru. Психогенная импотенция, с другой стороны, чаще всего возникает после негативного сексуального опыта и сопровождается низкой самооценкой и чувством собственной неполноценности.

Скорость проявления симптомов зависит от причин эректильной дисфункции. В случае психогенной импотенции симптомы могут появиться внезапно. У мужчины, казалось бы, всё было нормально, но внезапно возникают проблемы с эрекцией. Однако, если определить их источник, их можно быстро решить.

Импотенция, связанная с органическими причинами, проявляется медленнее. Сначала возникают отдельные случаи сниженной эрекции или преждевременной эякуляции, а затем проблема становится хронической, требующей комплексного лечения под наблюдением специалиста.

Есть несколько тревожных сигналов, на которые следует обратить внимание, чтобы выявить проблемы потенцией:

  • Периодическое или постоянное исчезновение эрекции во время сексуального акта.

Этот симптом является главным признаком импотенции. Эрекция может становиться менее стойкой, а затем вовсе исчезать, независимо от степени возбуждения.

  • Преждевременная эякуляция и сокращение продолжительности сексуального акта.

Это также может быть признаком импотенции и негативно сказываться на психологическом состоянии мужчины.

  • Снижение либидо и интереса к сексуальным отношениям.

Мужчине может перестать хотеться секса, даже если он испытывает эмоциональную привязанность к своему партнеру. При этом у него может сохраняться способность к мастурбации.

  • Спонтанная эрекция, которая возникает утром или вечером, но отсутствует во время полового акта.

Этот признак может помочь различить психогенную импотенцию от органической.

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ЧТО ДЕЛАТЬ чтобы СТОЯЛ ВСЕГДА? Мозг и ЭРЕКЦИЯ. Нестыдная Урология. Доктор Наумчук
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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