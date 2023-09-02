Врач-терапевт рассказала о распространённых ошибках при приёме антибиотиков

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская в беседе с Pravda.Ru рассказала, в каком случае приём антибиотиков может нанести вред.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Медик объяснила, что не стоит принимать антибиотики при гриппозной инфекции. Это, по словам специалиста, может быть в лучшем случае бесполезно, а в худшем — вредно.

"Может быть аллергическая реакция у человека вообще на антибиотики. То есть часто бывают крапивница, отек гортани, допустим, вот серьезно, или на теле появляется сыпь. Это никому не надо. Это осложняет, вообще весь процесс выздоровления затягивается", — рассказала врач.

Заславская отметила, что респираторные инфекции чаще всего вызваны вирусом, поэтому приём антибиотиков не поможет.

"Они не работают против вируса, это надо просто понимать", — рассказала врач.

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Наиболее частые ошибки при приеме антибиотиков