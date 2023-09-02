Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская в беседе с Pravda.Ru рассказала, в каком случае приём антибиотиков может нанести вред.
Медик объяснила, что не стоит принимать антибиотики при гриппозной инфекции. Это, по словам специалиста, может быть в лучшем случае бесполезно, а в худшем — вредно.
"Может быть аллергическая реакция у человека вообще на антибиотики. То есть часто бывают крапивница, отек гортани, допустим, вот серьезно, или на теле появляется сыпь. Это никому не надо. Это осложняет, вообще весь процесс выздоровления затягивается", — рассказала врач.
Заславская отметила, что респираторные инфекции чаще всего вызваны вирусом, поэтому приём антибиотиков не поможет.
"Они не работают против вируса, это надо просто понимать", — рассказала врач.
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