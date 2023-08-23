Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему не стоит пить алкоголь во время курса приёма антибиотиков.
Медик объяснила, что категорического запрета на смешение алкоголя и антибиотиков нет.
"Но это ухудшит действие антибиотика, этот замедлит лечение и в ряде случаев может привести к развитию каких-то аллергических реакций, то есть усилению побочных действий лекарств, скажем так", — рассказала врач.
Нутрициалог отметила, что многие лекарственные препараты плохо сочетаются с алкоголем.
"Поэтому если вы принимаете какое-то лекарство и планируете употребление алкоголя, нужно внимательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, а ещё лучше посоветоваться с врачом, можно ли в период такого лечения употреблять алкоголь", — дала совет эксперт.
Ранее врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о несовместимости кофеина и алкоголя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Абхазия стремится к тесным и союзническим отношениям с Россией, однако в республике отсутствуют политические силы, высказывающие желание войти в состав России.