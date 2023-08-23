Врач-нутрициолог рассказала о последствиях смешения алкоголя и антибиотиков

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему не стоит пить алкоголь во время курса приёма антибиотиков.

Фото: "Экспозиция Окуловского краеведческого музея, посвящённая ВОВ" by Денис Носов is marked with CC0 1.0.

Медик объяснила, что категорического запрета на смешение алкоголя и антибиотиков нет.

"Но это ухудшит действие антибиотика, этот замедлит лечение и в ряде случаев может привести к развитию каких-то аллергических реакций, то есть усилению побочных действий лекарств, скажем так", — рассказала врач.

Нутрициалог отметила, что многие лекарственные препараты плохо сочетаются с алкоголем.

"Поэтому если вы принимаете какое-то лекарство и планируете употребление алкоголя, нужно внимательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, а ещё лучше посоветоваться с врачом, можно ли в период такого лечения употреблять алкоголь", — дала совет эксперт.

Ранее врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о несовместимости кофеина и алкоголя.

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