Исследователи рассказали про самые полезные комнатные растения

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Комнатные растения не только украшают нашу обстановку, но и оказывают сильное влияние на наше физическое и эмоциональное состояние.

Фото: "Aloe polyphylla Schönland ex Pillans" by brewbooks is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследования показывают, что выбор правильных растений может помочь повысить активность мозга, обеспечить качественный сон и поддержать работу дыхательной системы. Не стоит забывать о ценности природы в закрытых пространствах и о том, как она может сделать нашу жизнь более здоровой и комфортной.

Для активности мозга: лимонное и мандариновое деревья

Цитрусовые растения, вроде лимонного и мандаринового деревьев, способствуют повышению активности мозга, улучшению памяти и концентрации внимания. В современном ритме жизни, когда горожане постоянно подвергаются информационным стрессам, этот эффект становится особенно важным.

Полезный сон: лавр, лаванда и розмарин

Растения, такие как лавр, лаванда и розмарин, оказывают благотворное влияние на качество сна. Эфирные масла, которые они выделяют, способствуют расслаблению нервной системы и снижению уровня стрессового гормона кортизола.

Это создает оптимальные условия для глубокого и крепкого сна.

Забота о дыхательной системе: пальма и алоэ

Пальма и алоэ имеют потрясающие свойства, способствующие здоровью дыхательной системы.

Они помогают профилактировать заболевания бронхолегочной системы и улучшают ее функционирование. Для достижения лечебного эффекта достаточно иметь два-четыре растения в одной комнате.

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КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ(ЦВЕТЫ).ШИКАРНЫЕ НОВИНОЧКИ И ПОКУПКИ.