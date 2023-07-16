Диетические продукты, применяемые для похудения, могут вызывать отеки из-за задержки жидкости в организме, а некоторые из них являются сильными аллергенами.
Орехи, молочные продукты, яйца, морепродукты, соевые бобы, изделия из пшеницы и некоторые фрукты и цитрусовые являются наиболее опасными с точки зрения аллергических реакций. Люди, страдающие аллергией на эти продукты, должны быть особенно внимательны и следить за составом своего рациона.
Также стоит избегать соленых продуктов, таких как чипсы, соленые орехи, сыры и колбасные изделия. Из-за высокого содержания соли они способствуют задержке жидкости в организме, что обязательно приведет к отекам.
Лучше всего выбирать натуральные продукты, богатые витаминами и минералами, которые помогут поддерживать здоровье и избежать негативных последствий для организма.
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