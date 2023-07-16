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Эксперты назвали самые опасные продукты для здоровья

0:58
Здоровье

Диетические продукты, применяемые для похудения, могут вызывать отеки из-за задержки жидкости в организме, а некоторые из них являются сильными аллергенами.

Эксперты назвали самые опасные продукты для здоровья
Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2018_31/2519281/180803-stock-better-protein-platter-ew-1208p.jpg

Орехи, молочные продукты, яйца, морепродукты, соевые бобы, изделия из пшеницы и некоторые фрукты и цитрусовые являются наиболее опасными с точки зрения аллергических реакций. Люди, страдающие аллергией на эти продукты, должны быть особенно внимательны и следить за составом своего рациона.

Также стоит избегать соленых продуктов, таких как чипсы, соленые орехи, сыры и колбасные изделия. Из-за высокого содержания соли они способствуют задержке жидкости в организме, что обязательно приведет к отекам.

Лучше всего выбирать натуральные продукты, богатые витаминами и минералами, которые помогут поддерживать здоровье и избежать негативных последствий для организма.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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