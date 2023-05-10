С начала 2023 года продажи лекарств в России снизились на 19%, однако россияне всё чаще стали покупать БАДы - в марте 2023 года их продажи выросли на 10,5%.
Специалисты отмечают, что причина этого проста — гораздо более низкая цена БАДов по сравнению с лекарственными препаратами, пишет newizv.ru. Тем более дефицита биологически активных добавок в РФ нет, все иностранные производители по-прежнему работают на внутреннем рынке.
"Чаще такая продукция стоит в разы дешевле медпрепаратов. К тому же биодобавки, в отличие от лекарств, так стремительно не дорожают", — считает доктор Денис Николаев.
Врач добавил, что возросшая народная любовь к БАДам также связана с более строгим отпуском некоторых лекарств, которые теперь отпускаются по рецепту. В то же время биодобавки всегда доступны.
Однако специалисты напоминают, что БАДами нельзя заменять основное лечение. Их следует рассматривать только как вспомогательные средства. Из-за увлечения биодобавками больной может попасть к врачу слишком поздно, и, соответственно, позже, чем нужно, начать правильное лечение.
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