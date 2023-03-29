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Ирина Гусакова

Эксперт: "БАДы для повышения иммунитета опасны для здоровья"

3:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Иммунитет — это защитный механизм организма от вирусов. У детей иммунитет ещё не сформирован полностью, поэтому они болеют чаще взрослых. Однако существуют способы, которые могут помочь повысить иммунитет ребёнка и сделать его более устойчивым к инфекциям. Какие? Рассказал читателям Pravda.Ru эксперт Алексей Яковлев.

Эксперт: "БАДы для повышения иммунитета опасны для здоровья"

Как поднять ребёнку иммунитет?

  • Правильное питание.

Питание играет важную роль в формировании иммунитета ребенка. Рекомендуется включать в рацион ребёнка разнообразные продукты, которые содержат витамины и минералы. Особенно полезны фрукты и овощи, которые содержат витамины А, С, Е и бета-каротин, необходимые для формирования иммунитета.

  • Регулярная физическая активность.

Регулярная физическая активность помогает укрепить иммунитет ребёнка. Можно заниматься йогой, делать утреннюю гимнастику и т. д. Важно не переутомлять ребёнка и не нагружать его излишне.

  • Достаточный отдых.

Рекомендуется спать не менее 8 часов в день для детей до 12 лет и не менее 7 часов для подростков. Необходимо также убедиться, что ребёнок спит в комфортных условиях и в проветриваемой комнате.

  • Проветривание помещения.

Помещение, в котором находится ребёнок, должно быть постоянно проветриваемым. Это поможет уменьшить концентрацию вредных веществ и микробов в воздухе и снизить риск заболевания.

  • Гигиена рук.

Это один из наиболее эффективных способов предотвратить заражение инфекцией. Рекомендуется учить ребёнка мыть руки перед едой, после посещения туалета, после игр на улице и в общественных местах.

  • Прививки.

Прививки — это важный способ защиты от многих опасных инфекций. Рекомендуется следовать рекомендациям врачей и регулярно делать прививки в соответствии с графиком.

  • Уменьшение стресса.

Стресс может негативно влиять на иммунитет ребенка. Чтобы уменьшить уровень стресса, можно медитировать, использовать релаксационные техники, дыхательные упражнения и другие способы.

  • Положительный эмоциональный настрой.

Рекомендуется проводить время с ребёнком, играть вместе, общаться, поддерживать душевную связь. Важно также поддерживать у ребёнка позитивный настрой и помогать ему развивать оптимизм.

  • Дополнительные источники витаминов и минералов.

В некоторых случаях может потребоваться дополнительное увеличение количества витаминов и минералов, чтобы укрепить иммунитет ребенка. В этом случае рекомендуется проконсультироваться с врачом и назначить дополнительный приём комплексных витаминных препаратов.

Важно не злоупотреблять средствами для повышения иммунитета, такими как биологически активные добавки, гормональные препараты и т. д. Эти средства могут иметь побочные эффекты и негативно влиять на здоровье. При этом необходимо помнить, что повышение иммунитета — это долгосрочный процесс, который требует постоянных усилий и заботы о здоровье ребёнка.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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