Тренер по фитнесу рассказала, как отказаться от кофейной зависимости

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренер по фитнесу и health-coach Полина Новикова рассказала Pravda.Ru, в чём заключается вред кофе и как отказаться от его употребления.

По словам Новиковой, в редком потреблении кофе есть много плюсов: он активизирует работу мозга, способствуют снижению веса, увеличивает физическую выносливость и является источником многих полезных для человека веществ.

"Но при злоупотреблении содержащийся в кофе кофеин может наносить вред: он провоцирует вывод кальция и магния из организма, перевозбуждает нервную систему и оказывает сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему, увеличивая частоту сердцебиения и повышая артериальное давление. Если вы ощущаете после употребления напитка повышение тревожности, нервозность, боль в области сердца, тошноту и тахикардию, тогда вам необходимо снизить употребление кофе в два раза", — порекомендовала эксперт.

По её словам, кофе является психостимулирующим алкалоидом, который вызывает зависимость. Как правило, человек начинает пить кофе по утрам, чтобы взбодриться. Потом дневная дозировка постепенно увеличивается: одна чашечка, две, три и так далее. Это происходит из-за постепенного повышения толерантности рецепторов к кофеину, объяснила Новикова.

"В момент, когда вы решите отказаться от привычного вашему организму кофе, скорее всего, у вас начнётся так называемая "ломка": вы будете чувствовать сильную усталость, сонливость, раздражительность, головную боль, появятся проблемы с концентрацией. Это происходит потому, что организм снижает выработку собственного источника энергии — аденозина. Ведь вместо него поступает кофеин. При резком отказе от кофе организм не успевает перестроиться и не вырабатывает нужное количество молекул энергии", — сообщила собеседница издания.

Она посоветовала отказываться от употребления кофе постепенно: сначала пить его только в первой половине дня, затем только по утрам, а после через день.

Тренер по фитнесу добавила, что хорошими заменами кофе могут стать цикорий, какао, травяные чаи или кофе без кофеина.

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