Главные преимущества менструальной чаши — огромная экономия и безопасность

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

PR представитель крупной сети для взрослых "Точка любви" Анастасия Марамчина в беседе с Pravda.Ru рассказала о преимуществах менструальной чаши перед привычными тампонами и прокладками.

Эксперт рассказала, что менструальная чаша создана для всех женщин без исключения в период месячных. Специалист подчеркнула, что главное достоинство менструальной чаши — полное отсутствие трат на привычные всем тампоны и прокладки. Кроме того, по её словам, это приспособление намного комфортнее в использовании.

Внешне чаша имеет форму колокола, выполнена из мягкого силикона, носится как обычный тампон и собирает менструальные выделения.

Марамчина подчеркнула, что главное достоинство менструальной чаши перед другими средствами гигиены для критических дней — это огромная экономия.

"Стоимость одной менструальной чаши окупается через 3-5 мес. использования, а срок службы одной чаши до 10 лет. Если точно рассчитать, то на тампоны и прокладки ежегодно затрачивается 5670 рублей (в среднем). Если же использовать менструальную чашу, можно сэкономить 4000 рублей, так как качественную чашу можно купить за 1499р", — рассказала менеджер.

Другое значительное предмущество этого приспособления перед теми же тампонами — безопасность. Марамчина рассказала, что материал, из которого изготавливаются чаши — это 100% медицинский силикон, который так же используется в детских сосках и медицинских катетерах, он абсолютно гипоаллергенен и не препятствует естественному увлажнению стенок влагалища. Использование менструальной чаши минимизирует шанс развития синдрома токсического шока в сравнении с использованием тампонов.

Кроме того, менструальные чаши, по словам специалисты, комфортны в использовании, а также экологичны, потому что не содержат пластика и предотвращают выброс тысяч единиц прокладок и тампонов.

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