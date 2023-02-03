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Вирусолог Дил: олени могут быть резервуарами старых вариантов коронавируса

Здоровье

Далекие предшественники Омикрона и "кракена" не исчезли полностью. Они сохраняются в телах оленей, как узнали учёные.

Вирусолог Дил: олени могут быть резервуарами старых вариантов коронавируса

Варианты коронавируса Альфа и Гамма, которые вроде бы давно перестали циркулировать и более не выявляются инфекционистами у людей, продолжают свою жизнь в организме белохвостых оленей, как установили американские учёные. И пока неизвестно, циркулируют ли они в этих популяциях, либо не передаются между особями. Однако собранные учёными образцы предоставляют доказательства того, что олени могут быть резервуарами вируса, как пишет The Indian Express.

"Мы еще не установили степень опасности, которую заражённый олень представляет для человека, — рассказал вирусолог Корнельского университета Диего Дил, автор исследования. — Эти важнейшие вопросы остаются без ответа. Пока мы задокументировали лишь один случай передачи вируса от оленя к человеку, который произошёл в Онтарио".

Наиболее высокий риск заражения имеется у охотников и других людей, которые регулярно контактируют с животными. Учеными было проанализировано 5 500 образцов тканей оленей, убитых в штате Нью-Йорк с сентября по декабрь 2020 и 2021 годов. Если в сезоне 2020 только 0,6 процента образцов дали положительный анализ на "ковид", то в сезоне 2021 этот показатель вырос до 21 процента.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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