Главный нарколог Подмосковья: попытки снять стресс алкоголем вредны

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что стресс не стоит пытаться снять при помощи спиртных напитков, потому что в этом случае человек получает прямо противоположный эффект.

"Многие думают, что алкоголь помогает расслабиться и хотя бы на время забыть о проблемах. Однако на самом деле такие напитки вызывают обратный эффект. Употребление алкоголя способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного и других психических расстройств", — сказал Холдин, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".

Врач подчеркнул, что вследствие частого употребления горячительных напитков в мозге замедляется выработка веществ, необходимых для поддержания нормального психического здоровья. А после того, как человек выпьет, ему требуется намного больше времени на восстановление сил .

Гораздо более эффективными в плане снятия стресса будут другие способы: физическая активность, прогулки на свежем воздухе, чтение книг, просмотр фильмов, общение, обучение чему-то новому. Каждый должен выбрать самый подходящий для себя способ расслабиться, это очень индивидуально, добавил эксперт.