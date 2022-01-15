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Автор Екатерина Широкова

Гинцбург рассказал, станет ли вакцина от COVID-19 платной

Здоровье

Россияне не должны платить за прививку от новой коронавирусной инфекции, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Учёный подчеркнул, что таких вариантов не предусматривает и законодательство России.

Гинцбург рассказал, станет ли вакцина от COVID-19 платной

Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Максим Иванов написал на своей странице в соцсетях о том, что правительство страны может сделать вакцинацию от COVID-19 платной. Однако позже, парламентарий заявил, что это исключительно его мысли.

Гинцбург, в свою очередь, подчеркнул, что если есть желание, можно поставить прививку в платной клинике, но в государственных учреждениях ни о каких деньгах речи не идёт.

"Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближённая к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться", — цитирует учёного ТАСС.

Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что ничего в отношении вакцинации менять не нужно, особенно вводить платные услуги.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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