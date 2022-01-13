Проценко заявил о готовности системы здравоохранения РФ к новой волне COVID-19

В РФ проведена подготовка к возможной новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Подготовка системы началась ещё до Нового года, койки развернуты, мы готовы", — цитирует "Интерфакс" заявление медика на Гайдаровском форуме.

По мнению Проценко, с учётом ситуации с распространением COVID-19 в мире избежать нового подъёма заболеваемости в РФ не удастся. Врач отметил, что новый вариант коронавируса "омикрон" распространяется намного быстрее, чем "дельта".

"Индекс контагиозности, распространения "омикрона" намного выше, чем при "дельта", — сказал Проценко.

В связи с этим он призвал к соблюдению противоэпидемических мер, своевременной вакцинации и ревакцинации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о неизбежности подъёма заболеваемости COVID-19 в стране из-за распространения омикрон-штамма.

По мнению замдиректора НИЦЭМ имени Гамалеи Дениса Логунова, значительного роста числа заражений новым вариантом COVID-19 можно ожидать в РФ в конце января — начале февраля.

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