Врач рассказала, как похудеть к Новому году

Заведующая вторым терапевтическим отделением Московской областной больницы Мария Колесникова объяснила, как людям безопасно похудеть перед Новым годом. По словам гастроэнтеролога, секрет отличной фигуры — сбалансированное питание.

"Хотите сбросить вес? Кушайте!" — заявила Колесникова.

Она подчеркнула, что человеку надо есть нужное количество белков, жиров и углеводов. Главное — отказаться от полуфабрикатов и фастфудов и употреблять меньше жареных продуктов, добавила врач. Она порекомендовала запекать, тушить мясо и овощи.

Также Колесникова отметила, что можно обратиться к диетологу. При этом надо понимать, что за две недели без вреда для здоровья сбросить лишние килограммы невозможно, сказала специалист. Голодание может вызвать язвенную болезнь или кровотечение, предостерегла врач.

"Вы же не хотите встретить Новый год на столе хирурга?" — подчеркнула гастроэнтеролог, слова которой цитирует Общественная Служба Новостей.

Эксперт перечислила следующие способы добиться хорошей фигуры:

правильное питание;

регулярные занятия физической культурой;

как можно больше движения.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева предупредила, что быстрые диеты замедляют обменные процессы. Их прежний уровень бывает крайне сложно вернуть, подчеркнула специалист.

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