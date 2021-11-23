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Мясников перечислил продукты, которые нельзя есть при гриппе и простуде

Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие продукты нельзя есть, когда болеешь гриппом или простудой.

По словам медика, в первую очередь под запретом находятся спиртные напитки.

"Как только ты подумал: "А не выпить ли рюмочку?", значит, пошёл процесс выздоровления", — иронично отметил врач в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников развеял популярный миф о том, что витамин С ускоряет процесс выздоровления при гриппе или простуде. По словам врача, употребление этого витамина увеличить не стоит.

Доктор призвал обратить внимание на другие полезные в этот период продукты: мёд, клюквенный морс и куриный бульон.

Ранее Мясников назвал продукты, которые "бьют" по печени. По его словам, к ним относится солёное, сахар, выпечка и колбасы.

 

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Жить здорово! Что нельзя есть при простуде. (10.10.2017)
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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