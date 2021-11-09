Максимальное за пандемию число коек для больных COVID-19 развернули в РФ

В России развернули свыше 300 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией, что стало максимумом с начала пандемии, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Сегодня развернуто в РФ более 300 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тыс. коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто", — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Чуланова, в настоящее время в стационарах проходят лечение более 250 тысяч пациентов с коронавирусом. Свыше 1 млн больных COVID-19 в стране лечатся амбулаторно.

Инфекционист заявил о переходе третьей волны заболеваемости коронавирусом в РФ в четвёртую.

"Наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается ", — цитирует Чуланова РИА Новости.

Специалист пояснил, что подъём заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране обусловлен недостаточным количеством вакцинированных от коронавируса, а также его мутациями.

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