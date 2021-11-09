EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На курорте "Роза Хутор" открылась первая винодельня
На авторов видео о депутате Наливкине завели уголовное дело
Ксения Собчак заявила о своём желании иметь второго ребёнка
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Радиоведущий Стиллавин о фильме "16-й"
Мигранты на белорусско-польской границе живут в палаточных лагерях и мёрзнут
Симоньян высказалась о планах Зеленского вернуть Крым
Фанаты "керченского стрелка" получили семь лет тюремного заключения
Польша не предупредила Минск о размещении десяти тысяч солдат на границе

Максимальное за пандемию число коек для больных COVID-19 развернули в РФ

Здоровье

В России развернули свыше 300 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией, что стало максимумом с начала пандемии, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Максимальное за пандемию число коек для больных COVID-19 развернули в РФ

"Сегодня развернуто в РФ более 300 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тыс. коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто", — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Чуланова, в настоящее время в стационарах проходят лечение более 250 тысяч пациентов с коронавирусом. Свыше 1 млн больных COVID-19 в стране лечатся амбулаторно.

Инфекционист заявил о переходе третьей волны заболеваемости коронавирусом в РФ в четвёртую.

"Наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается ", — цитирует Чуланова РИА Новости.

Специалист пояснил, что подъём заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране обусловлен недостаточным количеством вакцинированных от коронавируса, а также его мутациями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

COVID: направление главного удара
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Инфекционист Чуланов рассказал о способности "дельты" игнорировать антитела
Китай наращивает ядерный арсенал против США. Или против России?
Эксперт не исключил, что Польша наложит санкции на РФ из-за наплыва мигрантов
На курорте "Роза Хутор" открылась первая винодельня
На авторов видео о депутате Наливкине завели уголовное дело
В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19
Ксения Собчак заявила о своём желании иметь второго ребёнка
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Радиоведущий Стиллавин о фильме "16-й"
Мигранты на белорусско-польской границе живут в палаточных лагерях и мёрзнут
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.

Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников