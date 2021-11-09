Инфекционист назвал самое опасное последствие COVID-19 у детей

Самым опасным последствием коронавирусной инфекции у детей является мультисистемный воспалительный синдром, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей — мультисистемный воспалительный синдром. К счастью, он встречается нечасто", — цитирует специалиста РИА Новости.

Поздняков пояснил, что мультисистемный воспалительный синдром у детей — это некая разновидность цитокинового шторма, проявляющаяся не во время болезни, а через 1-4 недели после неё.

Медик назвал возможной причиной развития мультисистемного воспалительного синдрома гиперимунную реакцию организма на COVID-19.

По словам инфекциониста, синдром проявляется симптомами интоксикации и лихорадкой с температурой выше 38,5 °С, которая плохо сбивается жаропонижающими препаратами.

У большей части пациентов наблюдается сыпь. Также возможны конъюнктивит, изменения слизистой оболочки рта, воспаление каймы губ, увеличение лимфоузлов, расстройства со стороны ЖКТ, снижение давления и нарушение работы сердца.

"Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует", — отметил Поздняков.

По его словам, детям рекомендуется соблюдение режима дня, полноценное питание, витамины. Медикаменты назначают индивидуально.

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