Максимум суточной смертности от COVID-19 обновился в РФ

936 случаев смерти от коронавируса зафиксировано за последние сутки в России, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Предыдущий максимум суточной смертности в России зарегистрировали 6 октября. Тогда сообщалось о 929 умерших.

Всего с начала пандемии в России от COVID-19 скончались уже 214485 человек.

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, К 8 октября в РФ зарегистрировано 7717356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 27246. Выздоровели более 6,8 млн заразившихся.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наблюдаемый в России рост показателей смертности от COVID-19 обусловлен недостаточным уровнем вакцинированности жителей страны.

Представитель Кремля отметил, что не привившиеся от коронавирусной инфекции тяжело переносят её. Умирают от COVID-19, как правило, также не прошедшие вакцинацию россияне.

Дмитрий Песков высказался за принятие мер, способствующих осознанию населением необходимости вакцинации.

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