EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника
"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу
Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса

Максимум суточной смертности от COVID-19 обновился в РФ

Здоровье

936 случаев смерти от коронавируса зафиксировано за последние сутки в России, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Максимум суточной смертности от COVID-19 обновился в РФ

Предыдущий максимум суточной смертности в России зарегистрировали 6 октября. Тогда сообщалось о 929 умерших.

Всего с начала пандемии в России от COVID-19 скончались уже 214485 человек.

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, К 8 октября в РФ зарегистрировано 7717356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 27246. Выздоровели более 6,8 млн заразившихся.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наблюдаемый в России рост показателей смертности от COVID-19 обусловлен недостаточным уровнем вакцинированности жителей страны.

Представитель Кремля отметил, что не привившиеся от коронавирусной инфекции тяжело переносят её. Умирают от COVID-19, как правило, также не прошедшие вакцинацию россияне.

Дмитрий Песков высказался за принятие мер, способствующих осознанию населением необходимости вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника
Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову
"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона
Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Банк России ввёл обязательное тестирование начинающих инвесторов
Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Игорь Буккер МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона Игорь Буккер Ирина Гусакова Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона Ирина Гусакова Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Политика. Новости и аналитика
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников