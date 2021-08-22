Диетолог рассказала, как научить детей есть овощи и фрукты

Диетолог Дженни Логан рассказала, как научить детей есть овощи и фрукты. Только один из десяти детей в возрасте от 11 до 18 лет регулярно употребляет овощи и фрукты в своем рационе.

По мнению Джении, большинство детей покупают батончики-пюре, содержащие фруктовые концентраты, соки и большое количество сахара. Рекомендуется приобретать овощи и фрукты в консервированном и замороженном виде.

По словам диетолога, в Австралии действует официальная рекомендация — пять порций овощей и две порции фруктов. Чтобы приучить детей к фруктам и овощам, Дженни рекомендует знакомить детей с разными продуктами питания. В итоге большое разнообразие и раннее знакомство с овощами и фруктами позволит создать благоприятные пищевые привычки.

Также эксперт рекомендует родителям показывать пример употребления овощей и фруктов перед детьми. Так у них появится больший интерес к подобным продуктам питания. Об этом сообщают "Новости Восточной Ленты".

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