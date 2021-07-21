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Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Питаться одними ягодами опасно для здоровья, предупредила диетолог Ольга Деккер.

Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"

Некоторые ЗОЖ-блогеры советуют употреблять 250 граммов разных ягод пять раз в день, пить восемь стаканов воды с лимоном, а также травяной, зелёный или фруктово-ягодный чай. Они утверждают, что такое питание поможет очистить организм.

"Ягодный детокс не приведёт к очищению", — пояснила Деккер.

При таком питании организм не получает белков и жиров, поэтому не сможет построить новые клетки.

Кроме того, чрезмерное употребление ягод превышает суточную норму сахара, которая равна 30 граммам.

Сырые ягоды в большом количестве повышают нагрузку на желудочно-кишечный тракт, в результате чего поджелудочная железа не справляется с таким объёмом клетчатки.

Питание ягодами приведёт к уменьшению мышечной массы и упадку сил, заключила эксперт.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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