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Более 80% потребителей Арбидола рекомендуют препарат близким

Здоровье

Индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score) известного противовирусного препарата прямого действия "Арбидол" составляет 72 балла, следует из исследования на основе опроса более двух тысяч потребителей препарата. Это один из самых высоких индексов на российском рынке безрецептурных лекарственных средств.

Арбидол
 

81% россиян, принимавших арбидол в течение 2021 года, готовы рекомендовать медикамент своим знакомым и друзьям. И только 9% не станут этого делать. Сам NPS, который определяется как разница долей сторонников бренда и его противников, составил 72 балла.

Респонденты отмечают эффективность, доступность и безопасность препарата в качестве основных его свойств. Потребители рекомендуют Арбидол, потом что препарат показывает эффективность в лечении и профилактике острых респираторных заболеваний любой этиологии — ОРВИ, гриппа или нового коронавируса. В международной англоязычной базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации США, размещено более сотни научных публикаций о препарате, значительная часть из них — про зарубежный опыт применения…

Препарат включен в новейшую одиннадцатую версию рекомендаций Минздрава России по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство одобрило внесение в инструкцию арбидола сведений о его специфической активности в отношении коронавируса SARS-CoV-2, что официально подтверждает эффективность препарата.

NPS индекс лояльности клиентов
 

Если сравнить эти показатели с данным сервиса Delighted, который занимается оценкой NPS в различных секторах, то средний индекс потребительской лояльности:

  • в продажах автомобилей составляет 48,
  • в ритейле — 35,
  • на рынке фастфуда — 30,
  • в отельном бизнесе — 37,
  • банковском секторе — 32.

Традиционно финансовый сектор отличает низкий NPS. Например, этот показатель у ипотечных банков в США не больше 5. В это же время у IT-гигантов, например, компаний, как Apple или Amazon NPS составляет 72 и 70 баллов, соответственно.

Среднее значение NPS для банковского рынка в 2019 году в России составило 14, следует из исследования НАФИ, в 2020 году индекс опустился до 4 баллов. Большинство опрошенных не рекомендуют свой основной банк знакомым.

В российском продуктовом ритейле и телекоммуникациях NPS также крайне низок. В телеком-индустрии отраслевой NPS отрицательный -10 баллов, лучший показатель продуктового ритейла — 7 баллов.

Что такое NPS?

Индекс NPS (англ. Net Promoter Score) — индекс определения приверженности потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для оценки готовности к повторным покупкам. Является одним из главных индексов измерения клиентской лояльности. Net Promoter Score пришел на замену стандартным опоросам, которые были слишком сложными и запутанными. Их прохождение раздражало и занимало слишком много времени.

NPS формируется за счет одного вопроса: "Будете ли вы рекомендовать наш бренд своим друзьям или родным?". Простые ответы "да" и "нет" используются для оценки индекса.

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