Роспотребнадзор не видит еще стабильности в ситуации с коронавирусом

Число каждый день регистрируемых случаев заболеваний коронавирусом говорит о том, что ситуация с пандемией в России еще недостаточно стабильна.

Такими наблюдениями поделилась с ТАСС замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса", — говорит она.

Чтобы к лету обстановка нормализовалась, Пшеничная призвала прививаться от COVID-19 и продолжать соблюдать профилактические меры.

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