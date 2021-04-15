В Японии предлагают лечить болезнь Альцгеймера лучами света

Японские нейробиологи из Университета Токио разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера.

Цель специалистов заключалась в том, чтобы устранить характерные бляшки в сосудах головного мозга, которые играют главную роль в процессе развития данного заболевания. Бляшки образуются из-за аномального накопления амилоидного белка. Таким образом, их устранение может помочь замедлить процесс развития заболевания.

Медики разработали молекулу, содержащую атомы кислорода.

Молекулу вводили прямо в мозг мышей, страдающих болезнью Альцгеймера. Затем каждый день в течение 30 минут на протяжении недели с помощью специального зонда в их мозг направляли свет.

Химический анализ ткани головного мозга мыши показал, что лечение позволило уменьшить амилоидный белок.

Результаты дополнительных экспериментов с использованием образцов человеческого мозга, предоставленных пациентами с болезнью Альцгеймера, доказали возможность данного способа лечения.

В будущем этот инновационный метод можно будет использовать в качестве альтернативного подхода к иммунотерапии и для лечения других заболеваний, вызванных амилоидами.

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