В США за сутки выявлено более 85 тысяч новых случаев заражения COVID-19

США лидирует среди остальных стран мира по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За сутки в США зарегистрирован новый всплеск заражения. Зафиксировано около 85 тысяч официальных случаев заражения.
Исследования проводились институтом Джонса Хопкинса. Организация анализирует полученную информацию от властей, СМИ и других открытых источников.
На основе учета данных команды университета за весь период пандемии в США выявлено более 26 млн случаев заражения. Процент летального исхода составляет 1.5%.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.