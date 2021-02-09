В США за сутки выявлено более 85 тысяч новых случаев заражения COVID-19

США лидирует среди остальных стран мира по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки в США зарегистрирован новый всплеск заражения. Зафиксировано около 85 тысяч официальных случаев заражения.

Исследования проводились институтом Джонса Хопкинса. Организация анализирует полученную информацию от властей, СМИ и других открытых источников.

На основе учета данных команды университета за весь период пандемии в США выявлено более 26 млн случаев заражения. Процент летального исхода составляет 1.5%.