На незаконном митинге в Москве замечены 19 инфицированных коронавирусом

В Москве в ходе несанкционированных акций протеста были замечены 19 больных коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

"По данным приложения "Социальный мониторинг", на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19", — сказано в сообщении.

Напомним, в столице и других городах России проходят несанкционированные акции протеста в поддержку задержанного блогера Алексея Навального.