Говорить о негативном влиянии работы за компьютером на зрение, не учитывая при этом общее состояние здоровья организма, не совсем правильно, так как все системы взаимосвязаны, сообщила в интервью "Звезде" врач-офтальмолог высшей категории Марианна Комарова.
Кроме того, ухудшающие здоровье факторы не могут влиять точечно.
"Орган зрения очень зависит от состояния общего здоровья, от кровотока, от других органов и систем", — заявила офтальмолог.
Глаза почти всё время испытывают нагрузку из-за воздействия избыточного освещения.
Так, очень яркий свет от экрана может вызвать разрушение зрительных пигментов. На степень вреда также влияет возраст: у ребёнка разовьётся близорукость, а у взрослого произойдёт спазм аккомодации.
"Всё надо дозировать. Что это вредно — это факт. Вопрос в том, есть ли у человека перерывы, занимается ли он спортом, бывает ли на природе — как он компенсирует работу в свободное время", — сообщила Комарова.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.