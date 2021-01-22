Офтальмолог предупредила о вреде яркого света экрана для зрения

Говорить о негативном влиянии работы за компьютером на зрение, не учитывая при этом общее состояние здоровья организма, не совсем правильно, так как все системы взаимосвязаны, сообщила в интервью "Звезде" врач-офтальмолог высшей категории Марианна Комарова.

Кроме того, ухудшающие здоровье факторы не могут влиять точечно.

"Орган зрения очень зависит от состояния общего здоровья, от кровотока, от других органов и систем", — заявила офтальмолог.

Глаза почти всё время испытывают нагрузку из-за воздействия избыточного освещения.

Так, очень яркий свет от экрана может вызвать разрушение зрительных пигментов. На степень вреда также влияет возраст: у ребёнка разовьётся близорукость, а у взрослого произойдёт спазм аккомодации.