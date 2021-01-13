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ВОЗ предупреждает:второй год пандемии будет "более жестким", чем первый

Здоровье

Продолжающаяся динамика передачи коронавирусной инфекции показывает, что мир должен готовиться к еще более жесткому году борьбы с COVID-19.

ВОЗ предупреждает:второй год пандемии будет "более жестким", чем первый

Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

"Мы вступаем во второй год этого процесса, он может быть даже более жестким, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", — сказал Майк Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения во время брифинга, транслировавшегося в интернете.

Чиновник признал, что после спада числа новых случаев, зарегистрированных летом и осенью, цифры снова "набирают обороты" — и общая картина "не выглядит особенно многообещающей".

Слова Райана повторила Мария ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения:

"После праздников в некоторых странах ситуация стала или вот-вот станет намного хуже", — предупредила она.

"На прошлой неделе у нас было пять миллионов случаев заболевания во всем мире и 85 тысяч смертей", — сказал Райан, добавив, что во всех регионах Юго-Восточной Азии наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.

Он отметил, что ситуация в Европе и Америке представляется особенно тревожной:

"На регион Америки по-прежнему приходится более половины всех заболеваний в мире и 45% новых смертей. На Европу — более трети всех новых случаев заболевания. Вспышка была еще более усугублена сроками второй волны, которая превратилась в "идеальный шторм" для европейских стран и США.

В северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, мы наблюдали именно такой идеальный шторм сезона: холод, люди, скапливающиеся в помещениях, повышенное социальное смешение и сочетание факторов, которые привели к увеличению передачи инфекции во многих, многих странах.

Новые и более трансмиссивные штаммы Covid-19 также циркулируют в настоящее время и играют определенную роль в стимулировании передачи вируса".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 92 миллиона, в то время как общее число связанных с ним смертей уже больше 1,97 миллиона, по данным Университета Джона Хопкинса.
  • США остаются самой пострадавшей страной, за ними следуют Индия и Бразилия.
  • Предупреждение ВОЗ также пришло, когда Великобритания, которая занимает пятое место после России в списке наиболее пострадавших стран, сообщила о своих худших ежедневных показателях смертности — 1564 человека.
Автор: Ольга Лебедева
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