Продолжающаяся динамика передачи коронавирусной инфекции показывает, что мир должен готовиться к еще более жесткому году борьбы с COVID-19.
Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения.
"Мы вступаем во второй год этого процесса, он может быть даже более жестким, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", — сказал Майк Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения во время брифинга, транслировавшегося в интернете.
Чиновник признал, что после спада числа новых случаев, зарегистрированных летом и осенью, цифры снова "набирают обороты" — и общая картина "не выглядит особенно многообещающей".
Слова Райана повторила Мария ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения:
"После праздников в некоторых странах ситуация стала или вот-вот станет намного хуже", — предупредила она.
"На прошлой неделе у нас было пять миллионов случаев заболевания во всем мире и 85 тысяч смертей", — сказал Райан, добавив, что во всех регионах Юго-Восточной Азии наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.
Он отметил, что ситуация в Европе и Америке представляется особенно тревожной:
"На регион Америки по-прежнему приходится более половины всех заболеваний в мире и 45% новых смертей. На Европу — более трети всех новых случаев заболевания. Вспышка была еще более усугублена сроками второй волны, которая превратилась в "идеальный шторм" для европейских стран и США.
В северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, мы наблюдали именно такой идеальный шторм сезона: холод, люди, скапливающиеся в помещениях, повышенное социальное смешение и сочетание факторов, которые привели к увеличению передачи инфекции во многих, многих странах.
Новые и более трансмиссивные штаммы Covid-19 также циркулируют в настоящее время и играют определенную роль в стимулировании передачи вируса".
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