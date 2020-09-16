Диетолог Ковальков объяснил, почему вредно есть творог на ночь

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему употребление творога на ночь не приведёт к снижению веса.

Многие люди, решившие избавиться от пары килограммов, начинают есть творог на ночь. Безусловно, данный продукт очень полезен, но необходимо принимать во внимание инсулиновый индекс творога.

Известно, что чем выше данный показатель, тем больше повышается инсулин в крови. Высокий инсулиновый индекс приводит к выбросу этого вещества, который блокирует действие жиросжигающего соматотропного гормона.

Иными словами, чем выше инсулиновый индекс, чем меньше шансов на то, что человеку удастся сбросить лишний вес.

Кроме того, повышенный ИИ может спровоцировать развитие диабета. В таком случае следует употреблять творог с нормальной жирностью, так как у него более низкий инсулиновый индекс.

"В основном инсулин выделяется на обезжиренный творог", — уточнил доктор. При этом он добавил, что у каждого организма своя реакция на продукт, что также важно учитывать.

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