Проктолог назвал ранние симптомы рака кишечника

Хирург-колопроктолог Александр Малышев назвал характерные признаки, которые позволяет выявить рак кишечника на ранней стадии.

Данное заболевание развивается очень медленно, и обычно его распознают на поздних стадиях.

По словам специалиста, на первой стадии обычно наблюдается повышенное газообразование и дискомфорта области живота, на слизистой оболочке кишечника развиваются полипы.

"На этой стадии удалить образование можно во время колоноскопии и процент того, что болезнь не вернётся, достаточно велик", — говорит Александр Малышев.

Вторая стадия заболевания характеризуется тем, что поражается слизистая оболочка органа. У больного при этом меняются цвет и консистенция стула, дефекация сопровождается кровотечением, снижается вес.

На поздних стадиях новообразование поражает всю стенку кишечника. В таком случае шансы на успешный исход лечения невелеки.

В связи с этим специалист рекомендует после достижения 45-лет раз в пять лет проходить обследование кишечника.