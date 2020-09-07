Немецкие врачи назвали самую вредную утреннюю привычку

Немецкие врачи считают, что не стоит заправлять постель сразу после пробуждения. По их словам, эта утренняя привычка может привести к негативным последствиям.

Чем опасен утренний ритуал?

Постель, в которой только что спал человек, в течение некоторого времени остаётся тёплой и влажной. Если сразу накрыть кровать пледом или одеялом, то образуются идеальные условия для размножения патогенных организмов, например, клещей.

"Люди привыкли совершать ритуалы с утра, которые у многих доведены до полного автоматизма. Встать с кровати, заправить ее, сходить в душ, и так далее. И все бы ничего, но некоторые из подобных действий являются откровенно вредными. Взять хотя бы привычку заправлять кровать сразу после пробуждения", — говорят специалисты.

Также учёные добавили, что с утра необходимо проветривать комнату, а потом уже заправлять постель. Особенно это важно для людей, у которых есть аллергия.