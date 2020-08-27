Канадские учёные из Университета Гуэлфа заявили, что зернобобовые продукты помогут стать отличным средством защиты организма от повышенного уровня сахара.
Повышенный уровень сахара в крови может спровоцировать воспаление сосудистой ткани, что станет причиной повреждения артерии. Это повышает риск развития гипертонии, сердечного приступа, инсульта.
Справиться с этим состоянием помогут такие продукты, как фасоль, сухой горох, нут, чечевица, бобы.
Учёные провели исследование, которое показало, что потребление зернобобовых улучшает у взрослых людей (здоровых и диабетиков) параметры липидного профиля крови, уровня сахара в крови и артериального давления.
"Бобовые содержат одни из самых высоких уровней белка, которые вы можете найти в растительных продуктах. Также они являются отличным источником растворимой клетчатки, способствующей похудению, снижению уровня сахара и холестерина в крови. Кроме того, зернобобовые содержат немало витаминов и минералов: фолаты, кальций, железо, калий, цинк, магний. Всё это делает их идеальными для защиты сердца", — сообщает Food News.
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