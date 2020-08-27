Зернобобовые защитят организм от повышенного уровня сахара

Канадские учёные из Университета Гуэлфа заявили, что зернобобовые продукты помогут стать отличным средством защиты организма от повышенного уровня сахара.

Чем опасен высокий уровень сахара в крови?

Повышенный уровень сахара в крови может спровоцировать воспаление сосудистой ткани, что станет причиной повреждения артерии. Это повышает риск развития гипертонии, сердечного приступа, инсульта.

Справиться с этим состоянием помогут такие продукты, как фасоль, сухой горох, нут, чечевица, бобы.

Учёные провели исследование, которое показало, что потребление зернобобовых улучшает у взрослых людей (здоровых и диабетиков) параметры липидного профиля крови, уровня сахара в крови и артериального давления.

"Бобовые содержат одни из самых высоких уровней белка, которые вы можете найти в растительных продуктах. Также они являются отличным источником растворимой клетчатки, способствующей похудению, снижению уровня сахара и холестерина в крови. Кроме того, зернобобовые содержат немало витаминов и минералов: фолаты, кальций, железо, калий, цинк, магний. Всё это делает их идеальными для защиты сердца", — сообщает Food News.

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