Гермафродит из Серпухова пять лет не может попасть к гинекологу

Житель Серпухова Андрей Соколов вот уже в течение пяти лет не может пройти медицинское обследование из-за неразберихи с его биологическим полом.

В 2016 году мужчина узнал, что он гермафродит, так как у него обнаружили женские органы — матку и яичники. Но получить медицинскую помощь он не может: уролог направил его в женскую консультацию, но там его не принимают, так как он мужчина.

Мужчина нуждается в гормональной терапии, но из-за формального подхода медиков он не может получить необходимое лечение.

"Меня посылают к гинекологу, поскольку проблема женская, функционирующая матка с яичниками — исключительно компетенция гинеколога и гинеколога-эндокринолога. Женская консультация посылает к урологу, но он тоже не имеет права этим заниматься, поскольку ограничен профстандартом врача-уролога", — жалуется мужчина.

Специалисты советуют ему поменять пол, но Соколова не устраивает такой вариант развития событий.

"Раз в месяц ходить и отмечаться у психиатра. Называть себя от женского лица, показывать любовь к мужчинам, а как её показать, если мне нравятся девушки? Никак", — недоумевает он.

Мужчина поменял документы, теперь по паспорту он не Андрей Васильевич, а Ника Васильевич. Но в медучреждениях новоиспеченную "женщину" всё равно не принимают, так как в удостоверении личности у него по-прежнему стоит буква "М".

"Меняйте пол и приходите, будем вас принимать. Так, молодой человек, либо вы покидаете наше учреждение, либо мы вызываем охрану. Основания у вас… Посмотрите в зеркало — и увидите основания", — такой ответ Соколов получил в регистратуре, записав его на видео.

Из-за ограничений по здоровью мужчина не может устроиться на работу, инвалидность ему тоже не дают. Но он по-прежнему состоит на воинском учёте с категорией "А" — "полностью годен к военной службе".

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