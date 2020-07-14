"Живой Кен" превратился в Барби и хочет стать матерью

35-летний житель Бразилии Родриго Алвес потратил на пластические операции более 500 тысяч фунтов стерлингов (более 44 млн рублей), чтобы выглядеть как кукла Кен. Потом мужчина захотел стать женщиной и выглядеть как кукла Барби.

4 января 2020 года Альвес признался, что он — женщина-трансгендер по имени Джессика. 13 июля она приняла участие в телешоу This Morning и рассказала телезрителям о своих мечтах.

"Я максимально старалась быть мужчиной (…) Я оставалась в кровати, потому что была в глубокой депрессии и чувствовала себя несчастной. Я ненавидела этот мир. Мне казалось, если я не сделаю переход, то умру", — призналась Джессика. "Мои приоритеты — это здоровье, переход, работа и семья. Я бы хотела иметь ребенка. Через три года я мечтаю о прекрасном доме на юге Испании с чудесным садом. Я визуализирую, как я занимаюсь садоводством и воспитываю своего ребенка с человеком, который любит и принимает меня такой, какая я есть", — рассказала она.

Алвес проводит эксперименты со своим телом с 2004 года. За это время он перенес 48 пластических операций. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, сделал липосакцию и инъекции ботокса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты.