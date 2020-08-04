Сомнологи отмечают, что важно правильно выбрать подушку, так как в противном случае она может стать причиной возникновения проблем со здоровьем. О том, на что нужно обращать внимание при выборе подушки, рассказал врач-травматолог-ортопед Константин Терновой.

"Младенцам можно без подушки. Если уже есть заболевания шейного отдела позвоночника, то лучше покупать ортопедическую подушку средней жёсткости.

Большая подушка приведёт к тому, что в положении на спине шея будет согнута, а голова будет наклоняться вперёд. Такое положение может стать причиной пережатия сосудов в позвоночнике.

Если позвоночные артерии будут пережаты, то это вызовет инсульт.

Когда человек спит, голова должна лежать ровно, не сгибаться ни в какую сторону.

Если человек крупный, то и подушку он может купить побольше. Если плечики узенькие, то и подушка узенькая.

Кроме того, через два года половину веса подушки составляют клещи. Это приводит к развитию аллергии. Поэтому через два года подушку нужно выбросить и купить новую", — заключил эксперт.