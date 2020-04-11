Жители России не до конца осознали риски заражения, а также опасность, которую несёт новый тип коронавируса. Россияне слишком переоценили защитные свойства имбирия, чеснока и лимонов. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить", - пояснил глава Минздрава.