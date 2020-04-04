Доктор Мясников: пандемия продлится 2-3 года

Врач Александр Мясников признал, что допустил ошибку в расчетах относительно продолжительности пандемии коронавируса в России и мире. По его словам, хоть COVID-19 на 75% и схож с известными науке вирусами он всё-же имеет свойства, которые остаются неизвестными до сих пор.

"Эпидемия так или иначе скоро пойдёт на спад, но возбудитель COVID-19 останется среди нас", - подчеркнул Мясников.

По мнению медика, человечеству предстоит пережить несколько волн заболеваемости, чтобы выработать иммунитет к недугу.