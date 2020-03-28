Лица, которые излечились от коронавируса, ещё на протяжении недели могут оставаться источником заражения. Об этом сообщили международные ученые. Пульмонолог Локеш Шарма пояснил, что такое наблюдается практически у всех больных с любой тяжестью заболевания.
"Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней", - утверждает Шарма.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.