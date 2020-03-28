Назван срок, на который коронавирус задерживается в организме

Лица, которые излечились от коронавируса, ещё на протяжении недели могут оставаться источником заражения. Об этом сообщили международные ученые. Пульмонолог Локеш Шарма пояснил, что такое наблюдается практически у всех больных с любой тяжестью заболевания.