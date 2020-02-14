Американские медики заявили, что какао может облегчить боль при ходьбе людям с болезнями периферических артерий.
Врачи в течение полугода три раза в день давали 44 пациентам с данным заболеванием какао с молоком. Потом они прошли тест на физическую выносливость. В результате выяснилось, что те пациенты, которые ежедневно пили какао выполнили шестиминутное задание на беговой дорожке лучше.
Кроме того, у этой группы пациентов улучшилось кровообращение в нижних конечностях и состояние икроножных мышц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что потребление шоколада снижает риск заболеваний мозга.
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