В 2020 году в Красноярском крае 1500 женщинам (точнее, 1550) проведут процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования.
За счет пациента осуществляется только хранение эмбриона. Процедура ЭКО проводится в двух медицинских учреждениях края. Но женщина может обратиться в любую клинику из реестра медицинских организаций системы ОМС.
В прошлом году в крае с помощью ЭКО на свет появилось 366 детей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколько стоит искусственное оплодотворение в Москве.
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.