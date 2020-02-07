В Красноярском крае 1500 женщинам проведут ЭКО по программе ОМС

В 2020 году в Красноярском крае 1500 женщинам (точнее, 1550) проведут процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования.

Что включено в программу ОМС?

проведение циклов ЭКО;

лекарства;

консультации специалистов.

За счет пациента осуществляется только хранение эмбриона. Процедура ЭКО проводится в двух медицинских учреждениях края. Но женщина может обратиться в любую клинику из реестра медицинских организаций системы ОМС.

В прошлом году в крае с помощью ЭКО на свет появилось 366 детей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколько стоит искусственное оплодотворение в Москве.