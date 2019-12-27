Гастроэнтеролог рассказал, стоит ли пить чай в пакетиках

В последнее время стало популярным мнение о том, что в пакетированном чае содержатся пыль, грязь и миллиарды частиц микропластика. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов утверждает, что это не так.

Специалист рассказал, что чай в пакетиках можно пить спокойно, так как никаких доказательство того, что такой чай вреден, не существует.

По словам врача, чай в пакетиках — обычный чай, только измельченный. А бумажные и полимерные пакетики почти не вступают в химические реакции.

Зеленый и черный чай одинаково полезны. Чай можно пить во время еды, это совсем не мешает процессу пищеварения.

Также чай можно пить на ночь, употребление напитка не приводит к бессоннице.

Главное, чтобы чай был теплым, а не горячим.

Ранее "Правда.Ру" писала о секретах зеленого чая.