В последнее время стало популярным мнение о том, что в пакетированном чае содержатся пыль, грязь и миллиарды частиц микропластика. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов утверждает, что это не так.
Специалист рассказал, что чай в пакетиках можно пить спокойно, так как никаких доказательство того, что такой чай вреден, не существует.
По словам врача, чай в пакетиках — обычный чай, только измельченный. А бумажные и полимерные пакетики почти не вступают в химические реакции.
Зеленый и черный чай одинаково полезны. Чай можно пить во время еды, это совсем не мешает процессу пищеварения.
Также чай можно пить на ночь, употребление напитка не приводит к бессоннице.
Главное, чтобы чай был теплым, а не горячим.
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