Ученые: японское растение ашитаба продлевает молодость

Существует растение, способное продлевать молодость. К такому любопытному выводу пришли ученые из Австрии.
Об открытии австрийских специалистов сообщает издание Nature Communications.
Так, ученые из Австрии пришли к выводу, что японское растение ашитаба продлевает молодость. В его составе, объясняют они, содержится некое вещество, что активно перерабатывает "белковый мусор". Согласно предоставленными австрийскими учеными данным, очищение человеческого организма от этого самого мусора продлевает жизнь на 20-25 %.
Дело в том, объясняют эксперты, что старение, согласно распространенной и известной гипотезе, происходит из-за накопления ошибок, мутаций и случайных поломок в клетках человеческого организма. Но, указывают ученые, очевидно, что процесс этого самого накопления можно скорректировать или же отодвинуть.
Опираясь на эту теорию, ученые из Австрии и приступили к масштабному исследованию растений, чтобы обнаружить вещество, способное скорректировать процесс накопления ошибок в клетках человеческого организма. В результате этого самого исследования, отмечают ученые, и было найдено японское растение ашитаба.
Отметим, что "ашитаба" в дословном переводе с японского языка означает "завтрашний день".
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Фото: pxhere.com.
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