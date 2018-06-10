Рыбий жир или черника сохранят здоровье мозга

Рыбий жир и добавки с черникой — эти два продукта традиционно рекомендуют тем, кто желает позаботиться о здоровье мозга. Однако надо ли есть оба продукта, чтобы избежать слабоумия?



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Согласно последнему исследованию ученых из Университета Цинциннати сочетание ингредиентов не оказывает положительного эффекта, сообщает Natural News.

Эксперты собрали группу людей в возрасте от 62 до 80 лет, которые испытывали умеренный когнитивный спад по мере старения. Далее участников разделили на группы. Одни принимали рыбий жир и плацебо черники, другие — добавки с черникой и плацебо рыбьего жира, третьим досталось лишь плацебо, а четвертым — рыбий жир и черника. Всех участников также попросили ограничить потребление других морепродуктов и фруктов, богатых антоцианами.

Через 24 недели ученые проанализировали анализы подопечных, а также когнитивные тесты. У группы, которая принимала рыбий жир с плацебо черники, и группы, которая принимала чернику с плацебо рыбьего жира, уменьшилась симптоматика когнитивных нарушений. У группы, что ела чернику, улучшилась память.

Тем не менее, исследователи с удивлением обнаружили, что сочетание ингредиентов не оказало положительного эффекта. Получается, следует выбрать лишь один "компонент" и употреблять его.

Отметим, что исследования влияния сока черники на организм пожилых людей показали улучшения функции мозга. То же самое известно и о рыбьем жире.

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