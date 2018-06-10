Рыбий жир или черника сохранят здоровье мозга

Рыбий жир и добавки с черникой — эти два продукта традиционно рекомендуют тем, кто желает позаботиться о здоровье мозга. Однако надо ли есть оба продукта, чтобы избежать слабоумия?
Согласно последнему исследованию ученых из Университета Цинциннати сочетание ингредиентов не оказывает положительного эффекта, сообщает Natural News.
Эксперты собрали группу людей в возрасте от 62 до 80 лет, которые испытывали умеренный когнитивный спад по мере старения. Далее участников разделили на группы. Одни принимали рыбий жир и плацебо черники, другие — добавки с черникой и плацебо рыбьего жира, третьим досталось лишь плацебо, а четвертым — рыбий жир и черника. Всех участников также попросили ограничить потребление других морепродуктов и фруктов, богатых антоцианами.
Через 24 недели ученые проанализировали анализы подопечных, а также когнитивные тесты. У группы, которая принимала рыбий жир с плацебо черники, и группы, которая принимала чернику с плацебо рыбьего жира, уменьшилась симптоматика когнитивных нарушений. У группы, что ела чернику, улучшилась память.
Тем не менее, исследователи с удивлением обнаружили, что сочетание ингредиентов не оказало положительного эффекта. Получается, следует выбрать лишь один "компонент" и употреблять его.
Отметим, что исследования влияния сока черники на организм пожилых людей показали улучшения функции мозга. То же самое известно и о рыбьем жире.
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