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От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным

Чем закрыть забор, чтобы обеспечить приватность

1:27
Садоводство » Советы

Участок земли для многих — это личное пространство, которое желательно скрыть от посторонних глаз, включая соседей. В случае отсутствия общего согласия на постройку традиционного забора возникает вопрос, как обеспечить приватность. В статье расскажем о 3 необычных вариантах.  

Чем закрыть забор, чтобы обеспечить приватность
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сетка рабица + вьюны

Этот вариант дешёвый и быстрый, так как можно установить сетку рабицу без согласия соседей и посадить вьющиеся растения вдоль неё, например, девичий виноград. Однако такой забор будет обеспечивать приватность только летом и осенью, а виноград может стать проблемой в будущем при изменении обстоятельств.

Фотозабор или фотофасад

Этот вариант предполагает установку фотофасада на старый забор, что позволяет закрыть участок от посторонних взглядов. Однако со временем фотофасад может выцветать и потребовать замены.

Живой забор

Этот вариант может быть не самым быстрым, но он красив и имеет ряд преимуществ, таких как естественный вид и отсутствие убавления размера участка. Рекомендуется использовать хвойные растения, такие как туи, которые быстро растут и не требуют много ухода.

Независимо от выбора, следует помнить, что поддержание хороших отношений с соседями важно, и иногда лучше всего договориться с ними о совместных решениях.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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