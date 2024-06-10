От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным

Участок земли для многих — это личное пространство, которое желательно скрыть от посторонних глаз, включая соседей. В случае отсутствия общего согласия на постройку традиционного забора возникает вопрос, как обеспечить приватность. В статье расскажем о 3 необычных вариантах.
Сетка рабица + вьюны
Этот вариант дешёвый и быстрый, так как можно установить сетку рабицу без согласия соседей и посадить вьющиеся растения вдоль неё, например, девичий виноград. Однако такой забор будет обеспечивать приватность только летом и осенью, а виноград может стать проблемой в будущем при изменении обстоятельств.
Фотозабор или фотофасад
Этот вариант предполагает установку фотофасада на старый забор, что позволяет закрыть участок от посторонних взглядов. Однако со временем фотофасад может выцветать и потребовать замены.
Живой забор
Этот вариант может быть не самым быстрым, но он красив и имеет ряд преимуществ, таких как естественный вид и отсутствие убавления размера участка. Рекомендуется использовать хвойные растения, такие как туи, которые быстро растут и не требуют много ухода.
Независимо от выбора, следует помнить, что поддержание хороших отношений с соседями важно, и иногда лучше всего договориться с ними о совместных решениях.
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