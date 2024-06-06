Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения

Пора цветения томатов: как правильно подкормить растения

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Период цветения - ответственное время для томатов. Именно в это время происходит закладка будущего урожая. Поэтому очень важно правильно и своевременно подкормить растения, чтобы обеспечить их всем необходимым для обильного и качественного плодоношения.

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Зачем томатам нужна особая подкормка?

Во время цветения томаты испытывают большую нагрузку. Им необходимо не только раскрыть соцветия, но и завязать плоды. Поэтому потребность в питательных веществах возрастает.

Если в этот период растения будут испытывать дефицит каких-либо элементов, это негативно отразится на их продуктивности:

могут осыпаться бутоны и цветки, не образуя завязи;

завязавшиеся плоды будут мелкими и отставать в росте;

снизится общая урожайность культуры.

Чтобы этого избежать, необходимо правильно подкормить томаты во время цветения. Именно в этот период растениям требуется особенное питание, сбалансированное по составу.

Как подкормить томаты во время цветения?

Для подкормки томатов во время цветения лучше всего использовать комплексные минеральные или органоминеральные удобрения. Они должны содержать оптимальное соотношение основных макроэлементов, а также важные микроэлементы.

Наиболее эффективными будут следующие подкормки:

1. Комплексные минеральные удобрения. Подойдут, например, "Кемира Люкс", "Агрикола" или "Растворин". Такие удобрения содержат азот, фосфор, калий, а также другие микроэлементы в сбалансированном соотношении.

2. Органоминеральные удобрения. Это могут быть жидкие комплексные подкормки на основе гуминовых кислот, таких как "Сивираст", "ЭКО" или "Master". Они не только обеспечивают питание, но и улучшают структуру почвы.

3. Калийно-фосфорные удобрения. Акцент на эти элементы важен для цветения и завязывания плодов. Подойдут "Суперфосфат", "Монофосфат калия" или "Сульфат калия".

Дозировку и частоту подкормок следует подбирать в зависимости от состояния растений и рекомендаций на упаковке. Обычно томаты подкармливают 2-3 раза за период цветения.

Правила проведения подкормок томатов

Вносить подкормки необходимо с соблюдением нескольких важных правил:

поливайте растения перед внесением удобрений, чтобы они не были сухими;

равномерно распределяйте удобрения вокруг каждого куста, не допуская попадания на листья;

после внесения обязательно полейте еще раз, чтобы удобрения проникли в почву;

не вносите подкормки в жаркие дневные часы - лучше делать это утром или вечером.

Своевременная и сбалансированная подкормка томатов во время цветения - залог их обильного и качественного плодоношения. Следуйте этим рекомендациям, и ваши помидоры порадуют вас высокой урожайностью!