Как вырастить редис без стрелкования?

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При удобрении почвы для редиса навозом можно вырастить кривые и "лохматые" плоды. Дачники, у которых в хозяйстве есть корова, часто используют навоз повсюду. Однако редису свежий навоз противопоказан. Из-за него плоды становятся жёсткими, кривыми и покрываются корешками. Редис лучше сажать на грядках, где в прошлом году росли овощи, требующие много органики: огурцы, капуста, картофель и т. д.

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Редис любит прохладную погоду и короткий день. При температуре выше +22°С и увеличении светового дня, корнеплоды становятся кривыми и жёсткими.

Полив — ключевой фактор для сочного и хрустящего редиса. Без достаточного количества воды редис будет дряблым и пустым. Особенно важно поддерживать высокую влажность на начальной стадии роста. Избыток азотных и фосфорных удобрений удобрений приводит к стрелкованию.