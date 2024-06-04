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Как вырастить редис без стрелкования?

1:01
Садоводство » Овощи

При удобрении почвы для редиса навозом можно вырастить кривые и "лохматые" плоды. Дачники, у которых в хозяйстве есть корова, часто используют навоз повсюду. Однако редису свежий навоз противопоказан. Из-за него плоды становятся жёсткими, кривыми и покрываются корешками. Редис лучше сажать на грядках, где в прошлом году росли овощи, требующие много органики: огурцы, капуста, картофель и т. д.

Как вырастить редис без стрелкования?
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Редис любит прохладную погоду и короткий день. При температуре выше +22°С и увеличении светового дня, корнеплоды становятся кривыми и жёсткими.

Полив — ключевой фактор для сочного и хрустящего редиса. Без достаточного количества воды редис будет дряблым и пустым. Особенно важно поддерживать высокую влажность на начальной стадии роста. Избыток азотных и фосфорных удобрений удобрений приводит к стрелкованию.

Редис без "стрелкования"!!! Выбор семян. Посадка и уход.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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