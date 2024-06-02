Брокколи без хлопот: эти советы помогут наслаждаться вкусным и полезным овощем

Как вырастить брокколи на участке?

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Брокколи когда-то считалась экзотикой, но теперь её часто покупают и выращивают на дачах. Этот овощ богат минералами и аминокислотами, помогает предотвратить холестериновые бляшки и продлить молодость.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Брокколи — холодостойкое растение, выдерживающее заморозки до -10°C, но оптимальная температура для роста — 16-25°C. Она требует влажной почвы и воздуха, предпочитает суглинистые или супесчаные нейтральные почвы, насыщенные органикой. Растение лучше растет на хорошо освещенных местах с небольшим затенением.

Существует более 200 сортов брокколи, включая раннеспелые и позднеспелые. Ранние сорта дают небольшие головки летом, а поздние — крупные, до 1 кг.

Срезайте головки вовремя, чтобы избежать их цветения. Когда соцветия готовы раскрыться, срезайте их немедленно.

Брокколи можно сеять на постоянное место или выращивать рассаду. Рассада высаживается, когда ей всего 20 дней, с интервалом 30 см между растениями и 50 см между рядами. Для получения хорошего урожая почва должна быть плодородной. Перед посадкой внесите перегной и раскислите почву доломитовой мукой. Подкармливайте растения комплексными удобрениями и органикой.

Брокколи любит влажный и теплый климат. Рассада не переносит холод, поэтому высаживайте ее после последних заморозков. В жару головки могут стать маленькими и жёсткими, поэтому используйте спанбонд для создания оптимального микроклимата и мульчируйте землю.