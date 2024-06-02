Брокколи без хлопот: эти советы помогут наслаждаться вкусным и полезным овощем

Брокколи когда-то считалась экзотикой, но теперь её часто покупают и выращивают на дачах. Этот овощ богат минералами и аминокислотами, помогает предотвратить холестериновые бляшки и продлить молодость.
Брокколи — холодостойкое растение, выдерживающее заморозки до -10°C, но оптимальная температура для роста — 16-25°C. Она требует влажной почвы и воздуха, предпочитает суглинистые или супесчаные нейтральные почвы, насыщенные органикой. Растение лучше растет на хорошо освещенных местах с небольшим затенением.
Существует более 200 сортов брокколи, включая раннеспелые и позднеспелые. Ранние сорта дают небольшие головки летом, а поздние — крупные, до 1 кг.
Срезайте головки вовремя, чтобы избежать их цветения. Когда соцветия готовы раскрыться, срезайте их немедленно.
Брокколи можно сеять на постоянное место или выращивать рассаду. Рассада высаживается, когда ей всего 20 дней, с интервалом 30 см между растениями и 50 см между рядами. Для получения хорошего урожая почва должна быть плодородной. Перед посадкой внесите перегной и раскислите почву доломитовой мукой. Подкармливайте растения комплексными удобрениями и органикой.
Брокколи любит влажный и теплый климат. Рассада не переносит холод, поэтому высаживайте ее после последних заморозков. В жару головки могут стать маленькими и жёсткими, поэтому используйте спанбонд для создания оптимального микроклимата и мульчируйте землю.
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