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Избавляемся от морковной мухи эффективно: используем эти методы борьбы без "химии"

Избавляемся от морковной мухи без химикатов

1:04
Садоводство » Вредители и болезни

Опытные огородники издавна борются с морковной мухой без использования вредных препаратов, способных повлиять на экологию участка.

Избавляемся от морковной мухи без химикатов
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

В наше время многие инсектициды опасны для здоровья людей и животных, поэтому многие предпочитают безопасные методы. Один из них — настой древесной золы, особенно эффективен зола от берёзы, сосны или тополя. Для приготовления настоя, 300 г золы смешивают с 1 л горячей воды и настаивают 24 часа. Затем смесь доливают до 10 л и хорошо размешивают, после чего поливают грядки с морковью. Это средство отпугивает мух и предотвращает болезни.

Настой из ботвы томата также зарекомендовал себя как эффективное средство против морковной мухи. Для его приготовления 4 кг измельченной томатной ботвы заливают 10 л кипятка и настаивают 2 дня. Перед опрыскиванием добавляют 50 мл жидкого мыла.

ОТ ЛУКОВОЙ МУХИ ИЗБАВИТ СУПЕР ПРОСТОЙ СПОСОБ БОРЬБЫ /ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ@obovsemsmarusya
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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