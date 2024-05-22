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Куда деть сухую траву с дачного участка?

Рассказываем, что делать с травой

1:58
Садоводство » Советы

Сухая трава – это частый гость на дачных участках, особенно после уборки осеннего урожая или стрижки газона. Но что делать с ней дальше? Как избавиться от сухой травы, чтобы не загромождать участок и не нарушать экологический баланс?

Рассказываем, что делать с травой
Фото: commons.wikimedia.org by AS-Motor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Один из самых распространённых способов избавиться от сухой травы – это её компостирование. Сухая трава отлично подходит для создания органического удобрения, которое можно использовать для удобрения почвы на даче. Просто соберите всю сухую траву в компостную яму или бак, добавьте овощные отходы, пищевые остатки, листья и другие органические материалы. Периодически переворачивайте компост, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Через несколько месяцев у вас будет готовый компост, который можно использовать для удобрения растений на участке.

Если у вас нет возможности или желания заниматься компостированием, можно воспользоваться услугами местного коммунального предприятия. Многие города и посёлки предоставляют услуги по вывозу органических отходов, включая сухую траву, за небольшую плату. Просто узнайте у местных властей или в местном ЖКХ, как оформить заявку на вывоз сухой травы с вашего участка.

Важно учитывать, что сухая трава – это отличный материал для создания гнезд для птиц, поэтому перед тем, как избавиться от нее, можно оставить небольшие кучи на участке для пернатых друзей.

Таким образом, утилизация сухой травы с дачного участка не такая уж и сложная задача. Компостирование, вывоз органических отходов или оставление травы для птиц – это всего лишь несколько способов избавиться от лишнего материала, не нанося при этом вреда окружающей среде. Важно помнить, что забота о природе начинается прямо на вашем участке.

Как правильно сжечь мусор и сухую траву на приусадебном участке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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