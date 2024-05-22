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Когда сажать фасоль в мае 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Эти благоприятные дни помогут в выращивании фасоли

1:43
Садоводство » Овощи

Сажать фасоль в мае 2024 года можно будет в разное время в зависимости от фаз Луны. Лунный календарь дает нам возможность определить наиболее благоприятные дни для посадки растений, в том числе и для фасоли.

Эти благоприятные дни помогут в выращивании фасоли
Фото: commons.wikimedia.org by Puusterke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В мае 2024 года, для успешного посева фасоли, рекомендуется выбирать дни, когда Луна находится в земных знаках (Телец, Дева, Козерог) и дни, когда Луна находится в убывающей фазе. Это способствует развитию корневой системы и укреплению растения.

Вот список благоприятных дней на конец мая для посадки фасоли в мае 2024 года по лунному календарю:

22-24 мая - Луна в земном знаке Козерог

В эти дни можно провести посадку фасоли, учитывая, что перед высадкой необходимо подготовить почву, обеспечить ее удобрениями и подкормками. После посадки следует уделять внимание регулярному поливу и уходу за растениями, чтобы они успешно выросли и плодоносили.

Важно помнить, что при выборе дня для посадки фасоли по лунному календарю следует также учитывать климатические условия вашего региона, особенности почвы на участке и рекомендации местных специалистов.

Сажать фасоль в мае 2024 года нужно внимательно и ответственно, соблюдая все необходимые условия для успешного роста и развития растений. Благоприятные дни по лунному календарю могут помочь вам добиться хороших результатов при выращивании фасоли на вашем участке.

Май 2024. Календарь огородника
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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